LIVE – Sci alpino, Mondiali Courchevel/Méribel 2023: discesa maschile (DIRETTA)

La diretta testuale della discesa libera maschile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino. Si torna in pista con la velocità dopo la combinata e il super-G. Saranno quattro gli azzurri al via: Florian Schieder, Mattia Casse, Dominik Paris e Matteo Marsaglia. Appuntamento alle ore 11. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

COME VEDERE LA GARA IN TV

LA START LIST

IL CALENDARIO COMPLETO

I RISULTATI DELLE GARE

IL MEDAGLIERE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Grazie per averci seguito, buona serata!

RISULTATI E CLASSIFICA

12.32 – Ottavo posto per Hrobat, che ottiene lo stesso crono di Paris.

12.30 – Fuori dai primi 20 il tedesco.

12.27 – Si riparte! E’ il momento di Sander.

12.13 – Immobilizzato il ginocchio del tedesco, che verrà portato all’arrivo dai sanitari.

12.09 – Gara interrotta. Seger non ce la fa ad arrivare al traguardo sulle sue gambe ed ha bisogno dei soccorsi.

12.07 – Male Cater, che chiude ultimo. Out invece Seger, che si fa male al ginocchio.

12.03 – Muzaton illude il pubblico di casa ma chiude sesto a pochi centesimi dal podio.

12.00 – Ultimo settore fatale a Murisier, che dal possibile podio chiude decimo.

11.57 – Lontanissimo dalle posizioni di vertice il francese Theaux.

11.54 – Niente podio per Schwarz! L’austriaco è fuori per soli 4 centesimi.

11.52 – Capolavoro Alexander! Il canadese scalza dal podio il connazionale Crawford. Ma attenzione a Schwarz, che scenderà ora.

11.49 – Matteo Marsaglia parte bene, poi si perde nell’ultimo settore e conclude decimo a un secondo e mezzo dalla vetta.

11.47 – Indietro anche Goldberg. Ora tocca all’ultimo azzurro, Matteo Marsaglia!

11.45 – Impalpabile Ferstl, quindicesimo a più di due secondi.

11.42 – Ottima gara di Dressen, sesto dietro agli azzurri ma non troppo distante dal podio.

11.38 – Kilde chiude secondo e ipoteca un altro argento. Peccato per Schieder, che scivola fuori dal podio.

11.36 – Paris a un soffio dal podio. L’azzurro chiude quarto a soli 4 centesimi da Schieder.

11.33 – Tocca ora a Dominik Paris. Forza Domme!

11.32 – Disastroso Ganong, ultimo a oltre due secondi.

11.30 – James Crawford sul podio! Il canadese precede Schieder di otto centesimi.

11.27 – Niente da fare per Casse, ottavo a +1.83

11.26 – E’ il momento di Mattia Casse. L’oro sembra fuori portata, ma l’azzurro può fare molto bene.

11.25 – Odermatt perfetto! L’elvetico sale in cattedra e si porta al comando per un secondo e 9 centesimi.

11.22 – Hintermann s’infila tra gli austriaci Kriechmayr ed Hemetsberger in terza posizione. I primi quattro sono racchiusi in meno di 20 centesimi!

11.19 – Niente da fare per il beniamino di casa Clarey, sesto a 8 decimi.

11.16 – E anche Hemetsberger finisce alle spalle di Schieder! L’austriaco è terzo a 19 centesimi.

11.14 – Kriechmayr non riesce a stare davanti a Schieder per soli 7 centesimi. Gara ancora lunga, ma Florian può sperare.

11.11 – Striedinger commette un errore e si stende al suolo. Out l’austriaco.

11.09 – Schieder resta davanti! Il tedesco Baumann è terzo a 7 decimi.

11.07 – Anche Sejersted è dietro, per 5 decimi.

11.04 – Cochran-Siegle chiude alle spalle dell’azzurro per 8 decimi.

11.02 – Discreta prova di Schieder, che non brilla (in ottica medaglia) ma chiude comunque in 1:48.14

11.00 – Si parte, buon divertimento!

10.59 – Il primo a scendere sarà l’azzurro Schieder.

10.55 – Ancora qualche minuto e ci siamo!

10.45 – Buongiorno amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale della discesa maschile dei Mondiali di sci di Courchevel/Meribel. A breve si comincia!