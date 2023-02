Udinese-Sassuolo, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Udinese-Sassuolo, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. Alla Dacia Arena si sfidano i bianconeri e i neroverdi, a caccia di punti per la zona europea i primi, per allontanarsi definitivamente dalle zone meno nobili gli ospiti. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 12.30 di domenica 12 febbraio.

Udinese-Sassuolo sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero ed Emanuele Giaccherini e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Dario Massara e Lorenzo Minotti.