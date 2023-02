LIVE – Sci alpino, Mondiali Courchevel/Méribel 2023: discesa femminile (DIRETTA)

La diretta testuale della discesa libera femminile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino. Si torna in pista con la velocità dopo la combinata e il super-G. Saranno quattro le azzurre al via: Sofia Goggia, Elena Curtoni, Nicol Delago e Laura Pirovano. Appuntamento alle ore 11. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

Jasmine Flury (SUI) 1:28.03 Nina Ortlieb (AUT) 1:28.07 Corinne Suter (SUI) 1:28.15 Cornelia Huetter (AUT) 1:28.40 Mirjam Puchner (AUT) 1:28.40 Ilka Stuhec (SLO) 1:28.45 Stephanie Venier (AUT) 1:28.60 Kira Weidle (GER) 1:28.64 Lara Gut-Behrami (SUI) 1:28.74 Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:28.87 Priska Nufer (SUI) 1:28.89 Laura Gauche (FRA) 1:29.06 Elena Curtoni (ITA) 1:29.08 Laura Pirovano (ITA) 1:29.09

Nicol Delago (ITA) 1:29.44

DSQ Sofia Goggia (ITA)

I RISULTATI COMPLETI E LA CRONACA

11.53 – Ormai nessuno può inserirsi: ORO FLURY (SUI), ARGENTO ORTLIEB (AUT), BRONZO SUTER (SUI)

11.45 –Indietro anche Laura Pirovano. Jasmine Flury è ormai ad un passo dalla medaglia d’oro

11.41 – Anche Nicol Delago sbaglia nel finale e pregiudica la sua prova, è quindicesima

11.36 – Anche l’altra grande favorita, la slovena Ilka Stuhec, è fuori dalle medaglie! Sesta nonostante la miglior parte finale, ma perde tanto in alto

11.34 – Niente da fare anche per Lara Gut, la svizzera è solamente ottava!

11.31 – Elena porta tanta velocità ma non riesce ad inserirsi tra le prime, è momentaneamente decima ad oltre un secondo

11.28 – Scivola via Breezy Johnson, la statunitense stava facendo una buona gara ma si è inclinata troppo. A breve tocca ad Elena Curtoni

11.26 – Niente da fare anche per Mowinckel, ottava e prova anonima per lei

11.23 – Stesso tempo tra Huetter e Puchner. In fondo è difficile fare meglio della Flury che adesso sogna

11.19 – Corinne Suter ad un passo dalla sua connazionale, è terza a 12 centesimi

11.17 – Mirjam Puchner terza a 37 centesimi

11.16 – SOFIA GOGGIA SQUALIFICATA PER AVER SALTATO UNA PORTA

11.13 – NOOOO, ERRORE PER SOFIA NEL FINALE: l’azzurra è terza a 47 centesimi da Flury

11.12 – PARTE SOFIA GOGGIA

11.11 – L’austriaca Nina Ortlieb seconda a quattro centesimi! Bella prova la sua. Adesso tocca a SOFIA GOGGIA

11.08 – Anche Laura Gauche sulla stessa falsariga della connazionale Miradoli: paga un secondo da Flury che sembra aver fatto una bella prova, vedremo se da medaglia

11.06 – Niente da fare per la francese Miradoli che paga oltre un secondo dalla Flury

11.04 – La svizzera Jasmine Flury va al comando e migliora il tempo della Venier di 57 centesimi

11.01 – Difficile capire la prova della numero uno, sembra una buona prova ma si può fare meglio: 1:28.60 dice il cronometro

10.59 – Si comincia con l’austriaca Stephanie Venier

10.55 – Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta della discesa femminile dei Mondiali. Grande giornata di sole, c’è attesa per Sofia Goggia che punta alla medaglia d’oro