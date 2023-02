Discesa femminile Mondiali Meribel 2023: Flury trionfa a sorpresa, Goggia squalificata

Jasmine Flury fa il colpo grosso e sbanca Mèribel. Nella discesa femminile dei Mondiali di sci alpino femminile la svizzera, scesa con il pettorale numero due, vince la medaglia d’oro terminando la sua prova con quattro centesimi di vantaggio davanti all’austriaca Nina Ortlieb, medaglia d’argento, e con dodici centesimi sulla svizzera Corinne Suter, medaglia di bronzo. Niente da fare per le italiane: Sofia Goggia commette un grave errore nel finale, inforca e viene squalificata.

La pista, presentata come semplice e senza grandi tratti impegnativi, invece fa selezione e soprattutto nella parte alta Flury fa la differenza e riesce a mettersi indietro anche le grandi specialiste sul piano veloce. Minuto dopo minuto l’elvetica comincia a sognare sempre di più, l’unica ad andare veramente vicina al suo tempo è l’austriaca Nina Ortlieb che finisce lontana solamente quattro centesimi di secondo. Niente da fare anche per una delle grandi favorite Ilka Stuhec: la slovena perde tanto in alto, fa la miglior prova nella parte finale ma non basta e chiude sesta ad oltre quattro decimi.

CAPITOLO ITALIANE – Giornata no per la squadra italiana. Sono stati giorni difficili per via della scomparsa prematura di Elena Fanchini, il cuore è pesante per le ragazze. Sofia Goggia ci ha provato ma si è capito da subito che non fosse la sua giornata: la bergamasca è stata vicina nella parte alta a Flury ma nella parte bassa, dove avrebbe dovuto fare la differenza, è incappata in una serie di errori che l’hanno costretta addirittura ad inforcare e alla conseguente squalifica. La migliore delle italiane è Elena Curtoni, tredicesima ad oltre un secondo dalla vetta, poco più indietro, quattordicesima, Laura Pirovano. Nicol Delago, infine, chiude diciottesima.

LA CLASSIFICA FINALE DELLA DISCESA FEMMINILE

Jasmine Flury (SUI) 1:28.03 Nina Ortlieb (AUT) 1:28.07 Corinne Suter (SUI) 1:28.15 Cornelia Huetter (AUT) 1:28.40 Mirjam Puchner (AUT) 1:28.40 Ilka Stuhec (SLO) 1:28.45 Stephanie Venier (AUT) 1:28.60 Kira Weidle (GER) 1:28.64 Lara Gut-Behrami (SUI) 1:28.74 Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:28.87 Priska Nufer (SUI) 1:28.89 Laura Gauche (FRA) 1:29.06 Elena Curtoni (ITA) 1:29.08 Laura Pirovano (ITA) 1:29.09

18 Nicol Delago (ITA) 1:29.44

DSQ Sofia Goggia (ITA)