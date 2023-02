Juventus, Allegri: “Con la Salernitana uno scontro diretto, Vlahovic ha bisogno di gol”

“Con la Salernitana è una partita complicata, in un ambiente spinto dai tifosi e una squadra che sta facendo bene con Nicola che sta facendo un ottimo lavoro. Importante affrontarla con il piglio giusto, vedendo la classifica è uno scontro diretto“. Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Juventus, gara valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Il tecnico bianconero ha avvertito sulle insidie che presenta la sfida dell’Arechi: “La Salernitana ha due punti meno di noi e quindi è un obiettivo, la dodicesima non so quanto sia su ma dobbiamo prenderla. Ci permette di pensare un passo alla volta, e migliorare tutti i giorni in campo, in allenamento, sotto il piano offensivo e difensivo, è un nostro obiettivo”.

“Vlahovic? Fisicamente sta anche bene, è molto più leggero e dinamico rispetto a quando è arrivato, speriamo che domani faccia gol – ha aggiunto Allegri -. Abbiamo anche Kean che sta bene, lasciarlo fuori mi rimane molto difficile. E’ diventato molto importante, è cresciuto dal punto di vista mentale e tecnico. Sta diventando, non è ancora al 100%, un giocatore importante. Sono contento, è cambiato rispetto all’anno scorso. Se ha bisogno di giocare? Non faccio giocare i giocatori perché hanno bisogno di giocare, ma per vincere le partite. Vlahovic non è mai stato così fisicamente come ora, neanche quando è arrivato dalla Fiorentina. Ha una corsa più leggera, ha bisogno di far gol“.

Poi, sugli altri giocatori: “Bonucci? Il recupero è in linea, valuteremo dopo l’influenza. Abbiamo tante partite da qui alla fine, dobbiamo andare avanti nelle coppe anche per giocare più partite. Chiesa? Sta bene“.