Europei scherma Plovdiv 2023, sabato 17 giugno: tutti gli italiani in gara

Tutti gli italiani in gara sabato 17 giugno nella seconda giornata degli Europei di scherma 2023, in programma da venerdì 16 a domenica 18 giugno a Plovdiv, in Bulgaria. Dopo le meravigliose sei medaglie della prima giornata, l’Italia torna in pedana con l’obiettivo di salire nuovamente sul podio e confermarsi così al primo posto del medagliere. Grande attesa dunque per le prove individuali di spada femminile e sciabola maschile, che oltre ai titoli continentali assegneranno anche punti importanti in chiave qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024. L’appuntamento è a partire dalle ore 8.00 italiane di sabato 17 giugno, mentre le fasi finali si svolgeranno dalle 17.30 italiane (un’ora in meno rispetto alla Bulgaria). Di seguito, il programma di sabato 17 giugno degli Europei di Plovdiv 2023 di scherma con gli orari italiani e tutti gli azzurri al via della seconda giornata

ITALIANI IN GARA SABATO 17 GIUGNO (orari italiani)

08.00 Spada femminile: ROSSELLA FIAMINGO, FEDERICA ISOLA, MARA NAVARRIA, ALBERTA SANTUCCIO (riserva Giulia Rizzi)

12.00 Sciabola maschile: LUCA CURATOLI, MICHELE GALLO, MATTEO NERI, LUIGI SAMELE (riserva Riccardo Nuccio)

17.30 Fasi finali spada maschile e fioretto femminile