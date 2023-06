Manchester City, il padre di Grealish svela: “Festeggiato il Treble con 55.000 euro di alcolici”

Il Manchester City ha festeggiato alla grandissima il Treble ottenuto in questa stagione e, tra i protagonisti della festa del club inglese, c’è stato anche Jack Grealish. Quasi tutti i compagni hanno ammesso che l’inglese si è lasciato andare a bere una buona quantità d’alcol, il che è stato confermato anche da suo padre. Al Mirror, il signor Grealish senior ha svelato la cifra spesa per dai ragazzi della squadra per acquistare gli alcolici: “Il conto delle bevande ammontava a 55.000 euro. Ho visto la ricevuta e prima che tu lo dica, quello non era solo il conto delle bevande di Jack. In realtà è andato a casa presto quella notte”.