F1 GP Canada 2023: problemi alle telecamere, prove libere 1 sospese per motivi di sicurezza

Situazione caotica nelle prove libere 1 del Gp del Canada di F1, che sono state sospese dopo circa cinque minuti. Inizialmente, la causa della bandiera rossa è stato il malfunzionamento della Alpine di Gasly, che ha dovuto accostare per problemi alla vettura, ma una volta messa in sicurezza la pista non si è potuto riprendere. Dopo alcuni minuti di dubbi e rumors, è stata la stessa Fia a rendere noto il motivo: ci sono problemi tecnici alle telecamere a circuito chiuso del tracciato dedicato a Villeneuve e così per motivi di sicurezza non si può riprendere. Già andata via oltre metà sessione.