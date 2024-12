Ribaltone José Mourinho: il portoghese è pronto a tornare per salvare la squadra in crisi di risultati e in piena zona retrocessione.

Negli ultimi anni avrà perso un po’ di appeal, le vittorie a volte le ha sfiorate e altre volte le ha conquistate nonostante le critiche, ma non si può dire che José Mourinho non continui a essere uno di quei personaggi che non si può fare a meno nel mondo del calcio.

Lo Special One, l’uomo dalle mille controversie, l’uomo dai continui litigi, l’uomo dalle facili congetture e tante polemiche. Ma José Mourinho è anche l’unico allenatore ad aver vinto tutte e tre le competizioni UEFA per club vigenti, l’unico allenatore ad aver vinto sia la Champions League sia l’Europa League in più di un’occasione, l’allenatore con la più alta percentuale di vittorie in Premier League (più di un certo Alex Ferguson), l’allenatore con più vittorie in Champions League dopo Carlo Ancelotti e tanto altro.

Insomma, nonostante un rendimento sempre più calante e nonostante le ultime esperienze tra Manchester United, Tottenham e Roma non siano andate nel migliore dei modi, José Mourinho riesce ancora ad affascinare i club alla ricerca di nuove figure con un certo carisma.

Attualmente, il tecnico di Setubal sta guidando il Fenerbahce e anche in Turchia non sono mancate le Mourinhate. Dall’attacco al sistema arbitrale in conferenza stampa alle accuse al calcio turco, José non si è risparmiato nemmeno lì.

Torna Mourinho: lo vuole il club in zona retrocessione

Poi c’è il campo che parla di un Fener secondo in classifica ma già a -6 dai rivali del Galatasaray. E in Europa League non sta andando tanto meglio, anzi: la squadra turca ha collezionato solo otto punti nelle prime sei giornate e rischia addirittura di non qualificarsi agli ottavi di finale. Sicuramente troppo poco per pensare a un esonero, ma intanto c’è una squadra di Premier League che vorrebbe riportarlo in Inghilterra: si tratta del Wolverhampton.

Gli Wolves stanno attraversando una stagione difficilissima, i nove punti in quindici partite e il penultimo posto in classifica spaventano i tifosi. Proprio per questo, la panchina dell’attuale tecnico Gary O’Neil è in bilico e, secondo quanto riportato dal noto quotidiano spagnolo Marca, ci sarebbe anche il nome di José Mourinho tra quelli dei possibili sostituti.

Un’ipotesi abbastanza difficile da concretizzarsi, Mourinho non ha nessuna intenzione di lasciare il Fenerbahce e il Fenerbahce non ha nessuna intenzione di salutare già Mourinho.