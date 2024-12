La diretta testuale della seconda giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest. Si parte alle 09.00 con le batterie. A partire dalle 17.30 si torna in vasca con le semifinali e le finali. Prima gara saranno i 100 stile libero donne con Sara Curtis. Presente nella stessa batteria dell’azzurra anche Sofia Morini. Diverse avversarie di livello come Siobhan Haughey, specialista dei 200, Gretchen Walsh, Penny Oleksiak e Kate Douglass. L’accesso almeno in semifinale non dovrebbe essere un problema per entrambe. Seguiranno i 100 stile uomini con Leonardo Deplano e Alessandro Miressi candidati a lottare per le prime cinque posizioni insieme a Guilherme Santos, Nandor Nemeth, Jack Alexy e Maxime Grousset. C’è Benedetta Pilato nei 100 rana per riscattare il quarto posto di Parigi. L’azzurra, record italiano proprio nei 100 rana, ha nelle gambe una potenziale medaglia. Presenti la solita Ruta Meilutyte, Lilly King e Sophie Hansson. Nei 100 rana uomini assente Nicolò Martinenghi. Cercheranno di rimpiazzarlo al meglio Simone Cerasuolo e Ludovico Art Viberti, fuori dalla finale a Parigi solamente allo spareggio. I due azzurri se la giocheranno con Ilya Shymanovich, Lucas Matzerath, Caspar Corbeau e il grande favorito Haiyang Qin. Infine, Italia impegnata nella 4×50 misti mista. Nel pomeriggio tutte le semifinali e le finali delle gare della mattina insieme alla finale degli 800 stile libero donne con Simona Quadarella. Sportface vi terrà aggiornati, minuto per minuto, dalle batteria della mattina fino alle finali in prima serata.

11:38 – L’Italia si qualifica per la finale!

11:37 – Cambio finale per l’Italia. Tarantino in acqua, è seconda. 1:38.32 è il tempo finale

11:35 – E’ tempo dell’Italia, parte Mora

11:33 – La Svezia vince sul finale della batteria. 1:37.28, è il miglior tempo fino ad ora

11:28 – 1:38.18 per il Giappone, in testa alla batteria

11:26 – Via alla nuova batteria. Mongolia assente al via

11:24 – 1:37.77 per l’Australia, è record oceanico!

11:19 – Croazia in testa, Cina alle sue spalle

11:17 – Via alla seconda batteria, attenzione alla Cina

11:15 – Bielorussia in testa dopo la prima batteria

11:11 – Si parte tra poco con a 4×50 mista mista

11:03 – E’ in corso l’ultima serie degli 800 metri

10:56 – Gan al momento ha il miglior tempo in sei minuti

10:50 – Termina la prima serie, che ha visto tre atlete in vasca

10:41 – Via agli 800 metri stile libero femminile. Si interrompono le batterie per le serie da medaglia

10:38 – Si qualifica anche Viberti!

10:35 – 56.86 per Viberti in seconda posizione, Cerasuolo in 57.23chiude quinto. Viberti è matematicamente qualificato

10:33 – Cerasuolo e Viberti in vasca in quinta e sesta corsia

10:32 – Prigoda in 55.82, tempo molto interessante per il greco, per ora il migliore della giornata

10:28 – Petrashov conclude la prova in 56.67, i tempi si abbassano drasticamente

10:24 – Si scende a 58.67, primo tempo sotto il minuto per Wantenaar

10:18 – Moyo in cima alla seconda batteria in 1:02. I tempi si abbasseranno nelle prossime vasche

10:15 – Via ai 100 metri rana maschile. In gara Simone Cerasuolo e Ludovico Art Viberti per l’Italia

10:11 – King in 1:03.50, ottimo tempo per lei. Pilato fuori dalla semifinale

10:09 – A una batteria dalla fine, Pilato è quattordicesima. Sarà difficile per l’azzurra passare il turno

10:06 – 1:05.30 della Pilato, chiude in quinta posizione

10:05 – E’ il momento di Benedetta Pilato!

10:03 – Fangli prima in 1:05.09 dopo una batteria equilibrata

10:00 – Lin in 1:06 nella terza batteria. I tempi si fanno più interessanti

09:58 – Le prime due batterie sono molto lontane dai tempi per la semifinale

09:55 – Via ai 100 rana femminili. Per l’Italia in gara Pilato

09:50 – Deplano non passa il taglio, Miressi si qualifica con il 14esimo tempo

09:47 – Giuliano primo in 46.82, Miressi ottiene la terza posizione in 46.82. Non un’ottima prestazione per gli azzurri

09:47 – E’ il momento di Miressi in quarta corsia

09:45 – 44.95 di Crooks, lo statunitense sfiora il record del mondo! Deplano chiude settimo in 46.98

09:44 – Deplano in vasca in nona corsia. Settimo dopo 25 metri

09:43 – 46.24 per Ramadan. Tempo ottimo dell’egiziano, che si mette in corsa per la semifinale

09:40 – Koski ottiene un positivo 47.16, si abbassano i ritmi

09:36 – Oranda ottiene un buon 48.44 nella sesta batteria

09:33 – Vasquez sotto al 49, si iniziano a vedere tempi vicini alla semifinale

09:32 – Programma leggermente in ritardo al momento della quinta batteria. Dalle prossime vasche i tempi dovrebbero abbassarsi drasticamente

09:31 – Poppe ottiene un 51.86, i tempi iniziano ad accendersi

09:29 – Tempi ancora lontani dalla cima nella seconda batteria

09:26 – Ferraud ottiene il miglior tempo nella prima delle 11 batterie

09:23 – E’ il momento dei 100 stile libero maschili. In gara Deplano e Miressi per gli azzurri

09:22 – Douglass in testa nell’ultima batteria, mentre Morini ottiene una sedicesima piazza che le permette il passaggio del turno!

09:20 – Sara Curtis ottiene il pass per le semifinali in modo aritmetico a una batteria dal termine

09:19 – Walsh ottiene un ottimo 51.64! Meravigliosa batteria per la statunitense

09:17 – Curtis terza in 52.5, Morini quinta sopra al 53. Bene Curtis, che però non brilla in ingresso, ma si aggiudica un ottimo tempo

09:15 – Curtis e Morini in vasca nella sesta batteria!

09:15 – Holt in 52.73. Tempo interessante nella quinta batteria. Si inizia a pensare in ottica semifinale

09:12 – Pedersen in testa alla quarta batteria di questa mattina

09:10 – Mose davanti in 57.12. I tempi migliorano, ma non sono ancora vicini al gruppo di testa

09:07 – E’ di Rach il primo tempo nella batteria. Tra poco andrà in scena la terza

09:04 – Batsnal ottiene il miglior tempo nella prima batteria, è il momento della seconda

09:03 – Via alla prima batteria su questa distanza

09:00 – Si parte a momenti con i 100 stile libero femminili

08:55 – Buongiorno amici di Sportface.it! La seconda giornata dei Mondiali inizierà tra pochi minuti