Nessun problema anche nel secondo match della Pool B del Fivb Mondiale per Club 2024 per l’Itas Trentino. La squadra di Fabio Soli, dopo la splendida vittoria all’esordio contro gli iraniani del Shahdab Yazd, riesce a imporsi con un netto 3-0 (25-22, 25-23, 25-16) anche ai danni del Ciudad Volley, compagine argentina che nella notte precedente era stata sconfitta in quatto set dal Sada Cruzeiro. La squadra sudamericana, allenata da coach Hernan Josue Ferraro, ha provato a restare in scia a Sbertoli e compagni, ma alla fine la differenza si è vista tutta, specialmente nei momenti topici di una partita in cui Soli ha potuto anche far riposare Rychlicki. Accesso in semifinale ipotecato in attesa della sfida contro il Cruzeriro che varrà il primo posto nel girone.

LA CRONACA DEL MATCH

L’avvio è all’insegna dell’equilibrio, con l’Itas Trentino che appare in grado di gestire il match, permettendo però alla compagine argentina di restare sempre in scia nel corso del parziale d’apertura. Dopo aver toccato anche il +5 nella fase centrale del set, Trento si rilassa un po’ e costringe il suo coach Soli a chiamare time-out quando gli avversari ritornano sotto fino al -1. La reazione da parte di Michieletto e compagni comunque non si fa attendere e la frazione si conclude sul 25-22 con la diagonale vincente di Garcia.

Nel secondo set Lavia e soci si portano invece avanti sin dalle prime battute, trovando un buon vantaggio di 5 punti nella prima parte del parziale e mantenendolo quasi fino alla fine. Il Ciudad Volley come ormai si è capito, non molla facilmente, e lo sa anche coach Soli che sul 22-20 chiama time-out con l’intenzione di mantenere alto il focus dei suoi ragazzi. Gli argentini con tre punti di fila, invece, vanno addirittura avanti sul 22-23, prima di subire però il controparziale della formazione trentina che chiude 25-23.

Il terzo set alla fine è quello più semplice per Michieletto e compagni, semplicemente dominanti specialmente a muro, dove Bartha fa la voce grossa contro gli argentini che non sanno più come fare punto. L’Itas si conquista ben 9 palle match consecutive e chiude 25-16.