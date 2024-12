Seconda giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest. Si parte alle 09.00 con le batterie. Dalle 17.30 le semifinali e le finali. Tanta Italia protagonista in terra magiara con subito Sara Curtis in acqua nei 100 stile libero insieme a Sofia Morini. Alessandro Miressi pronto a riscattare un’Olimpiade sottotono nei 100 stile con Leonardo Deplano. Benedetta Pilato vuole continuare a fare bene nei suoi 100 rana dopo il quarto posto a Parigi. 100 rana senza Nicolò Martinenghi, ma con Simone Cerasuolo e Ludovico Art Viberti. Simona Quadarella candidata alle medaglie nella finale degli 800 stile nel pomeriggio.

IL CALENDARIO COMPLETO

Le gare dei Mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest 2024 saranno visibili in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming gratuito su RaiPlay con la telecronaca di Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi ed i collegamenti dalla zona mista di Elisabetta Caporale. Inoltre, le gare saranno trasmesse con commento in inglese in diretta streaming gratuita (previa registrazione) su EurovisionSport. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, cronache e risultati al termine di ogni sessione per non perdersi alcuna emozione.

IL PROGRAMMA DI OGGI

9:00 Batterie

100 metri stile libero femminili

800 metri stile libero femminili

100 metri rana femminili

100 metri stile libero maschili

100 metri rana maschili

Staffetta 4×50 metri mista misti

17:30 Semifinali e Finali

100 metri stile libero femminili – Semifinali

800 metri stile libero femminili – Finale

100 metri dorso femminili – Finale

100 metri rana femminili – Semifinali

50 metri farfalla femminili – Finale

100 metri stile libero maschili – Semifinali

100 metri dorso maschili – Finale

100 metri rana maschili – Semifinali

50 metri farfalla maschili – Finale

Staffetta 4×50 metri mista misti – Finale