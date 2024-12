La diretta testuale della prima giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest. In Ungheria si parte alle 09.00 con le batterie. Dalle 17.30 le semifinali e le finali. Apriranno il palinsesto i 400 stile donne con Simona Quadarella subito in vasca. Giulia D’Innocenzo impegnata nei 100 dorso ed Elena Capretta con Silvia di Pietro nei 50 farfalla. Occhi puntati sulla 4×100 femminile, finalista ai Giochi Olimpici di Parigi, con il quartetto Curtis-Morini-Menicucci-Tarantino. Al maschile ci sono Christian Bacico e Lorenzo Mora nei 100 dorso, Alberto Razzetti nei 200 misti, Michele Busa nei 50 rana e la 4×100. C’è Luca De Tullio nelle batterie lente dei 1500. Sportface vi terrà aggiornati minuto per minuto dalle batterie della mattina fino alle finali in prima serata.

IL CALENDARIO COMPLETO

IL PROGRAMMA DI OGGI

12.02 – L’Italia spera in Luca De Tullio, impegnato nella seconda batteria.

11.55 – La mattinata si concluderà con le due batterie dei 1500 stile libero uomini. La terza (quella con gli atleti più veloci) andrà in scena nel pomeriggio.

11.52 – Finale raggiunta anche dall’Italia maschile! Miressi, Zazzeri, Deplano e Frigo nuotano in 3:05.40, firmando il secondo miglior tempo.

11.46 – 3:06.77 il tempo del Brasile, vincitore della prima batteria. Ora gli azzurri, impegnati in corsia 5.

11.44 – Ora in acqua l’Italia maschile, a caccia della finale nella staffetta 4×100 stile libero.

11.42 – Più lenta la seconda batteria, vinta dall’Ungheria in 3:31.36

11.37 – Italia in finale! Il quartetto formato da Morini, Curtis, Tarantino e Menicucci in 3:29.86 e approda all’atto conclusivo.

11.33 – Italia in vasca già nella prima batteria.

11.32 – Ora la staffetta 4×100 stile libero donne.

11.28 – Tutto facile per l’azzurro, autore del secondo miglior tempo tra gli 8 finalisti.

11.26 – Alberto Razzetti c’è! Secondo in 1:52.21 alle spalle di Casas e finale conquistata!

11.22 – Nelle prime cinque batterie, soltanto due nuotatori sono scesi sotto l’1:53. Farlo, dunque, equivarrebbe con ogni probabilità al pass per la finale. Il tempo da battere è l’1:52.24 del canadese Knox.

11.10 – La mattinata prosegue con i 200 misti uomini. C’è il solito Alberto Razzetti per l’Italia.

11.09 – Applausi comunque per Della Corte, fuori dalla finale per soli due posti.

11.08 – Kate Douglass vince l’ultima batteria in 2:06.08

11.05 – 2:05.99 il tempo da battere: è della canadese Harvey.

10.59 – Terzo posto in 2:08.29 per Della Corte. Verosimilmente non basterà per la finale.

10.55 – L’unica azzurra in vasca è la 19enne Chiara Della Corte.

10.52 – Seconda metà delle batterie mattutine: è il turno dei 200 misti donne.

10.50 – Il miglior tempo è dell’elvetico Noe Ponti: 21.53. Dodicesimo crono complessivo invece per Michele Busa.

10.48 – Quarto posto per Busa in 22.28. Semifinale in ghiaccio.

10.42 – In archivio le prime sette batterie. Il miglior tempo è il 21.78 del canadese Kharun.

10.35 – Per l’Italia ci sarà Michele Busa, impegnato nell’ottava batteria.

10.31 – Si va avanti con i 50 farfalla uomini.

10.30 – Di Pietro in semifinale con il sesto tempo complessivo. Capretta invece è la prima delle escluse.

10.28 – Settimo posto invece per Elena Capretta in 25.81

10.25 – Silvia Di Pietro nuota in 25.16, chiudendo quarta.

10.16 – Per le due azzurre, Di Pietro e Capretta, bisognerà attendere le batterie conclusive.

10.15 – Il prossimo appuntamento sono i 50 farfalla donne.

10.12 – Semifinale conquistata sia da Mora che da Bacico, rispettivamente con l’ottavo e l’undicesimo tempo.

10.10 – Quarta piazza anche per Christian Bacico, che nuota in 50.48

10.06 – Quarto posto per Lorenzo Mora nella sua batteria, vinta dall’ungherese Kos in 49.12. Il tempo dell’azzurro? 50.30

10.01 – Il francese Tomac si aggiudica la quarta batteria in 50.22

9.57 – E’ il momento dei 100 dorso uomini. In vasca per l’Italia Mora e Bacico.

9.55 – Sfuma la semifinale per Giulia D’Innocenzo, quinta nella sua batteria in 57.82. E’ la seconda delle escluse.

9.53 – Miglior tempo per l’americana Smith, che vince la batteria conclusiva in 55.86

9.48 – La sesta batteria va all’australiana Anderson in 56.25

9.44 – 56.69 il tempo della cinese Qian, che vince la quinta batteria.

9.40 – Tempi particolarmente alti nelle prime quattro batterie. Ora s’inizia a fare sul serio.

9.36 – Si prosegue con le batterie dei 100 dorso donne.

9.35 – Tredicesimo tempo complessivo per Quadarella (in finale i primi 8).

9.33 – La più veloce è stata la canadese McIntosh in 3’57″55.

9.32 – Niente finale per Simona Quadarella. L’azzurra chiude la sua batteria in sesta posizione con il crono di 4’04″08.

9.25 – La quarta batteria va alla canadese Harvey in 4’00″04.

9.14 – La prima batteria va a Rabess (Cayman) in 4’14″77.

9.00 – Si parte con le batterie dei 400 sl donne.

8.55 – Amici di Sportface, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della prima giornata dei Mondiali di Budapest. A breve si comincia!