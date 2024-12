Le formazioni ufficiali di Shakhtar-Bayern Monaco, partita valida per la sesta giornata della Champions League 2024/2025. I bavaresi hanno rialzato la testa dopo i ko contro Aston Villa e Barça e vogliono chiudere in bellezza per tentare di finire tra le prime otto. Non presenta particolari insidie l’impegno contro lo Shakhtar Donetsk, squadra che venderà cara la pelle ma che non sembra essere in grado di poter impensierire i più quotati rivali. Calcio d’inizio alle 21:00. Ecco le scelte dei due allenatori.

SHAKHTAR: Riznyk, Bondar, Sudakov, Zubkov, Sikan, Ghram, Bondarenko, Matviienko, Konoplia, Marlon, Kevin

BAYERN MONAO: Peretz, Upamecano, Minjae, Kimmich Goretzka, Sané, Olise, Guerreiro, Mueller, Laimer, Musiala