C’è anche il campione olimpico di lancio del disco, il giamaicano Roje Stona, tra i quattordici atleti internazionali che sono in corsa per vincere un contratto con un team di NFL attraverso il programma IPP 2025. Stona è reduce dalla splendida medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi di Parigi 2024, in cui, con la misura di 70 metri esatti, ha battuto di appena tre centimetri il lituano Alekna. Il giamaicano è stato invitato ai minicamp rookie dai Green Bay Packers e dai New Orleans Saints a maggio.

L’atleta, che arriva dall’Università dell’Arkansas, non ha mai giocato al football americano in maniera competitiva al college, ed è quindi consapevole che la transizione verso questo sport non sarà semplice: “Sono consapevole del lavoro che servirà fare. Ho fatto ricerche e sono convinto che in quelle otto/dieci settimane possano accadere diverse cose – ha spiegato Stona alla BBC –. Credo che ci siano allenatori importanti che possano insegnarmi molto. L’obiettivo era diventare il migliore al mondo nel lancio del disco. È stato dopo la fine del college che ho deciso di inseguire il mio sogno che riguarda il football”.

Come anticipato, Stona non sarà l’unico a perseguire questo suo obiettivo partecipando al programma. Sono in totale quattordici gli atleti impegnati in questo sogno, provenienti da Fiji, Francia, Germania, Irlanda, Nuova Zelanda, Sudafrica, Regno Unito e Zimbabwe. Le dieci settimane di allenamento inizieranno a gennaio in Florida, prima dell’appuntamento di marzo in cui i partecipanti dovranno provare a impressionare gli scout delle formazioni della lega.

Lanciato nel 2017, il programma ha permesso a 41 atleti da tutto il mondo di entrare in NFL: sei di questi sono ancora attivi nei roster attuali.