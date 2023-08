LIVE – Tiro a segno, Mondiali Baku 2023: finale 10 metri con Edoardo Bonazzi in DIRETTA

La diretta testuale della finale della carabina maschile 10 metri ai Mondiali di tiro a segno 2023. Occhi puntati su Edoardo Bonazzi, che ha superato le qualificazioni con il terzo miglior punteggio e sogna di staccare il pass per Parigi 2024, riservato ai primi quattro della competizione. Gli altri finalisti rispondo ai nomi di Yang (Cina), Satpayev (Kazakhstan), Du (Cina), Nyantai (Mongolia), Smetana (Repubblica Ceca), Lu (Taipei) e Lindgren (Svezia). Sportface.it dalle 10:45 vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata istante per istante, per non perdersi nemmeno un’emozione.

