MotoGP, GP Austria 2023: griglia di partenza e risultati qualifiche, pole Bagnaia

La griglia di partenza e i risultati delle qualifiche del Gran Premio di Austria 2023, decimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Spielberg è caccia alla pole serrata con tante emozioni in pista e diversi big a dover superare il taglio del Q1. A riuscirci sono Miller e Marini, beffato Pol Espargaro che partirà tredicesimo, nelle retrovie anche Marc Marquez. Nel Q2 emerge con prepotenza Maverick Vinales, ma è di un super Francesco Bagnaia la pole position in 1.28.539, lo spagnolo e Brad Binder con lui in prima fila. Di seguito ecco la griglia di partenza.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

PRIMA FILA

1. Francesco Bagnaia

2. Maverick Vinales

3. Brad Binder

SECONDA FILA

4. Jack Miller

5. Alex Marquez

6. Luca Marini

TERZA FILA

7. Marco Bezzecchi

8. Miguel Oliveira

9. Fabio Quartararo

QUARTA FILA

10. Johann Zarco

11. Aleix Espargaro

12. Jorge Martin

QUINTA FILA

13. Pol Espargaro

14. Enea Bastianini

15. Franco Morbidelli

SESTA FILA

16. Joan Mir

17. Raul Fernandez

18. Marc Marquez

SETTIMA FILA

19. Takaaki Nakagami

20. Fabio Di Giannantonio

21. Iker Lekuona

OTTAVA FILA

22. Augusto Fernandez

23. Lorenzo Savadori