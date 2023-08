Le griglie di Gigi Buffon: “Inter, Juventus e Napoli le favorite per lo scudetto”

“Inter, Juventus e Napoli sono le favorite. Il Milan mi incuriosisce. Sarà un campionato bello e spettacolare. Per la prima volta, dopo tanto tempo, non avremo una delle solite big, penso a Juventus, Inter e Milan, con lo scudetto già sulla maglia. Sarà il Napoli, che ha fatto un campionato memorabile, a partire in vantaggio. Sono curioso di vedere che cosa succede. Favorite? Inter, Juventus e Napoli. Per la zona Champions, oltre a queste, aggiungo Milan, Lazio e Roma”. Queste le parole di Gigi Buffon intervistato dalla Gazzetta dello Sport nel giorno in cui comincia il campionato di Serie A: “Salvezza? Le tre neopromosse sono quelle che, probabilmente, incontreranno maggiori difficoltà. Ma il Cagliari, nella lunga volata per la salvezza, parte avvantaggiato avendo in panchina un allenatore esperto e bravo come Ranieri. E il Verona credo si sistemerà meglio ora, perché c’è un ottimo tecnico come Baroni”.

E ancora: “Il Milan mi incuriosisce tantissimo. Probabilmente è la squadra che mi intriga di più. Mi interessa capire come Pioli, che ha già dimostrato di essere bravissimo, riesca a mettere insieme tanti giocatori nuovi, provenienti da Paesi diversi. La squadra sorpresa? Mi auguro l’Atalanta. Lo confesso: ho un debole per la Dea. Mi piace la filosofia di gioco di Gasperini, mi piace la società, mi piace l’ambiente che è tutt’uno con la squadra. E poi attenzione alla Fiorentina di Italiano e vediamo che cosa combina il Bologna di Thiago Motta che, nell’ultima parte dello scorso campionato, mi era piaciuto parecchio”.