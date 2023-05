LIVE – Mauro Forte – Francesco Grandelli, Europeo Pesi Piuma (DIRETTA)

Sportface.it seguirà in diretta l’incontro tra Mauro Forte (17-0-2, 7KO) e Francesco Grandelli (16-1-2, 3KO) per il titolo europeo dei pesi piuma. L’evento inizierà alle 20:30 di venerdì 5 maggio, ma il main event tra Forte e Grandelli avrà luogo intorno alle 22:30/23:00. Si combatte a Tivoli e i due pugili cercano la vittoria più importante della loro carriera. Si tratta di un rematch perché nel 2021 il ring diede un responso di split draw che consentì a Forte di difendere il titolo di campione dell’Unione Europea. Grandelli ora ha assicurato che oserà di più: “Ho lavorato alla perfezione con il mio solito team. Il lavoro atletico è stato misto, abbiamo implementato diversi aspetti fisici. Sono andato anche all’estero per la preparazione, una settimana in Inghilterra, un’esperienza totale che mi ha fatto crescere tanto”. Dal canto suo Forte carica: “Sicuramente sto lavorando col mio team per non rifare gli stessi errori del primo incontro. Inoltre sto studiando anche i suoi punti deboli. Abbiamo delle belle strategie da mettere in atto, lo vedrete la sera del combattimento”.

Mauro Forte – Francesco Grandelli