Boxe, Europeo Pesi Piuma: trionfa Mauro Forte per ko, Grandelli crolla già nel primo round

Ci si aspettava un match equilibrato per il titolo europeo dei pesi piuma, ma così non è stato. Il main event della Tivoli Boxing Night è durato un solo round ed ha incoronato Mauro Forte (17-0-2, 7KO), capace di sconfiggere Francesco Grandelli (16-1-2, 3KO) per ko. Nel rematch tra i due, con il ring che nel 2021 diede un responso di split draw e dunque consentì a Forte di difendere il titolo di campione dell’Unione Europea, non c’è stata di fatto storia ed un gancio chirurgico è stato sufficiente per decretare un vincitore. Nonostante Grandelli alla vigilia avesse assicurato di aver lavorato alla perfezione con il suo solito team, non è stato in grado di dare del filo da torcere al suo avversario e non ha potuto proseguire dopo il colpo subito in avvio. Sorride invece Forte, che centra la vittoria più prestigiosa della sua carriera e si laurea campione.

GLI HIGHLIGHTS