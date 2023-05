Inter, il Telegraph è sicuro: Chelsea pronto a offrire 45 milioni per Onana

L’Inter rischia di dover perdere Onana in estate. Il Chelsea fa sul serio e con Mendy che non ha rinnovato il suo contratto, e dunque sarà ceduto, e Kepa che non è nei piani del club per un ruolo da titolare, per il Telegraph, autorevole quotidiano britannico, i londinesi hanno tutta l’intenzione di offrire una somma importante ai nerazzurri per il portiere del Camerun. Si parla di 40 sterline, 45 milioni di euro: a quel punto Marotta e Ausilio tentenneranno.