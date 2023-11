LIVE – Mattia Faraoni – Bogdan Stoica, Oktagon Torino 2023 (DIRETTA)

Tutto pronto per il match tra Mattia Faraoni e Bogdan Stoica, evento clou di Oktagon 2023, rassegna internazionale di sport da combattimento in programma a Torino. L’italiano, campione in carica del titolo mondiale, sfida il rumeno con in palio la cintura ISKA nella categoria -95Kg. Il match è sulla distanza dei 5 round. Il romano è chiamato a difendere il titolo guadagnato lo scorso autunno al Superfights Roma contro l’australiano Charles Joyner. Grande attesa per un match che promette spettacolo. Faraoni è seguitissimo, anche sui social, anche in virtù della sua veste di youtuber e influencer. La professione però è quella di kickboxer e pugile. Ed è sul ring che dà il meglio di sé stesso. Appuntamento intorno alle 22:30 / 23:00.

