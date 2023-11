Basket Serie A1, Trento domina Brindisi: finisce 81-71 per i padroni di casa

Dall’inizio alla fine, un unico padrone in quel di Trento stasera, in cui la squadra di casa ha avuto ragione contro Brindisi. In un match condotto alla grande da parte dei padroni di casa, sicuramente di Alviti e Bilhiga che hanno dato sfoggio di una grande prestazione.

Il primo quarto passa in rassegna con Trento che va avanti sin dall’inizio con un Udom sugli scudi e con Hubb che da tre si dimostra sentenza. Non si smette di avanzare per la squadra di casa che nel secondo quarto ha il grande merito di allungare, fino al più 17, su Brindisi grazie a Biligha e Baldwin che mettono canestri su canestri. Nel terzo quarto timida reazione da parte di Brindisi affidata soprattutto ai canestri di Laszewski, uomo migliore dei suoi. Si arriva fino al meno dieci ed è da lì che la partita però non svolta per Brindisi. Nel quarto quarto ritorna sugli scudi Hubb con un solido e preciso Baldwin che insacca da tre il definitivo 81-71.