Francia-Gibilterra, anche Rabiot in gol nella goleada: tocco in rete da angolo (VIDEO)

di Redazione 16

C’è anche Adrien Rabiot nella goleada della Francia su Gibilterra nel match di qualificazione agli Europei del 2024. Il centrocampista della Juventus, sugli sviluppi di una mischia in area da calcio d’angolo, ha depositato in rete a porta vuota. Tutto facile per i Bleus e Rabiot che dopo pochi minuti dal gol ha lasciato il posto a Kamara. Deschamps decide di far rifiatare il titolarissimo bianconero. Allegri può sorridere.