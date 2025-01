Altra battuta d’arresto per il Setterosa nel girone di World Cup 2025 in corso ad Alessandropoli. Dopo la vittoria all’esordio contro Israele e il ko per mano dell’Olanda di ieri, le ragazze di coach Silipo si sono arrese con il punteggio di 8-12 all’Australia, terminando così con 3 punti e la terza posizione nel raggruppamento la prima fase della competizione. Un match che si è messo male sin dal primo quarto per l’Italia, costretta a dover rimontare un parziale di 1-5, che diventa poi 2-7 all’intervallo. La seconda metà di gara è più equilibrata, ma il punteggio vede sempre la formazione australiana in controllo. Non bastano le quattro reti di Ranalli e le due di Bettini. Tra le marcatrici anche Papi e Cassarà.

Come da regolamento, le terze e le quarte giocheranno ora un secondo girone che servirà a promuovere le prime due. Queste si aggiungeranno alle quattro già qualificate per comporre il girone delle Finals con Cina e Giappone già promosse. Le Azzurre se la vedranno con ancora Israele, Ungheria e Stati Uniti contro cui giocheranno venerdì alle 16.00 italiane. E ora non si può certamente più sbagliare se l’obiettivo è quello di centrare il pass per le Finals.

IL TABELLINO

Italia: Condorelli, Leone, Di Maria, Gant, Cergol, Giustini, Colletta, Bettini 2, Ranalli 4 (2 rig.), Cocchiere, Papi 1, Sesena, Rosta, Cassarà 1. All. Silipo.

Australia: Longman, Pedley 1, Marsh, Halligan 1, Mitchell, A. Andrews 5, C. Andrews 1, Hearn, Thomas 1, Williams, Dalziel, Jackovich 2, Durston, Putt. All. Rippon.

Arbitri: Markopoulou (Gre) e Blaskovic (Cro).

Note: parziali 1-5, 1-2, 3-3, 3-2. Uscite per limite di falli Pedley (A) e Gant (I) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 4/10 + 2 rigori e Australia 6/8. Sesena subentra a Condorelli nel secondo tempo. Condorelli subentra a Sesena nel quarto tempo.

IL SETTEBELLO IN COLLEGIALE A ROMA

Intanto la squadra maschile ha in programma il primo collegiale del nuovo anno. Tre giorni importanti per effettuare test atletici e non solo a Roma, dal 26 al 29 gennaio, con un gruppo ulteriormente allargato e del quale torneranno a far parte quasi tutti i “big” che hanno disputato le sfortunate e deludenti Olimpiadi di Parigi 2024.

Per l’occasione il commissario tecnico Alessandro Campagna ha convocato ventisei giocatori: Tommaso Baggi Necchi, Alessandro Balzarini, Mario Del Basso, Filippo Ferrero, Tommaso Gianazza, Stefano Guerrato (AN Brescia), Edoardo Di Somma (Ferencvarosi), Pietro Faraglia e Maurizio Maffei (Onda Forte), Andrea Mladossich (Pallanuoto Trieste), Francesco Cassia (CC Ortigia 1928), Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco Waterpolo), Lorenzo Bruni, Luca Damonte, Mario Guidi, Gianmarco Nicosia, Andrea Patchaliev, Niccolò Rocchi (RN Savona), Vincenzo Correggia (Roma Vis Nova), Diego Tresa (Lazio Nuoto), Jacopo Gambacciani e Federico Panerai (Iren Genova Quinto).

Mancano alcuni dei giovani presenti nei raduni di fine 2024 ma che rimarrano attenzionati dal commissario tecnico. Completano lo staff l’assistente tecnico Christian Presciutti, il preparatore dei portiere Goran Volarevic, il preparatore atletico Alessandro Amato, il team manager Daniele Bianchi, il medico Giovanni Melchiorri, l’assistente per i test Valerio Viero, il videoanalista Paolo Baiardini, il fisioterapista Michele Mannarini e la psicologa Bruna Rossi.

Le parole di Alessandro Campagna: “Vogliamo lavorare con il gruppo allargato sulle nuove regole e individuare abbastanza velocemente i giocatori che si adattino meglio alle novità. Mi aspetto molto dai giovani, soprattutto che siano stimolati dalla presenza di campioni che hanno vinto mondiali e medaglie importanti. Effettueremo un altro collegiale a febbraio, per poi restringere un po’ la rosa nei mesi seguenti”.