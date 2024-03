LIVE – Italia-Svizzera: semifinale Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Svizzera, semifinale degli Mondiali di curling femminile 2024, in corso di svolgimento a Sydney, nella nuova Scozia (Canada). Stefania Constantini, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis (con Marta Lo Deserto riserva), dopo aver battuto la Danimarca agli spareggi, tornano sul ghiaccio per tentare l’impresa e centrare la finalissima per l’oro. Le azzurre allenate da Violetta Caldart devono affrontare ora la compagine elvetica, che venerdì ha avuto la meglio nella sfida del girone.

La skipper Silvana Tirinzoni e Selina Witschonke, Alina Paetz e Carole Howald, qualificatesi direttamente alle semifinali grazie al secondo posto al termine del round robin, vogliono dunque ripetere il successo di 24 ore fa per assicurarsi l’ennesima medaglia iridata in quello che è un remake anche della finale dell’ultimo Europeo, vinta di misura dalla Svizzera. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 21.00 italiane (le 17.00 locali) di sabato 23 marzo al Centre 200 di Sydney, Nuova Scozia, sull’Isola di Capo Bretone (Canada). Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della semifinale Italia-Svizzera dei Mondiali 2024 di curling femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

