LIVE – Italia-Nuova Zelanda, girone Mondiali curling maschile 2024: segui la DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Nuova Zelanda, partita valevole per la quindicesima sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024, in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Gli azzurri allenati da Ryan Fry, che fin qui hanno incassato tre sconfitte in otto partite giocate, sono al momento sesti in classifica e hanno dunque bisogno di vincere per continuare a sognare. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella (con Francesco De Zanna nel ruolo di alternate) devono vedersela ora con la compagine neozelandese.

D’altro canto, lo skipper Anton Hood ed i compagni Ben Smith, Brett Sargon e Hunter Walker (Peter De Boer riserva), ancora a secco di vittorie, vanno a caccia di una grande prestazione per mettere in difficoltà la formazione tricolore. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 9.00 di giovedì 4 aprile al KSS Freizeitpark di Schaffhausen, in Svizzera. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia-Nuova Zelanda del girone dei Mondiali 2024 di curling maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

