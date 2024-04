Tour of the Alps 2024, 2 ore al giorno di diretta tv in 100 Paesi

“Siamo soddisfatti di come è partita la nostra collaborazione quinquennale con GS Alto Garda che organizza il Tour of the Alps per la gestione dei diritti media e marketing e per la produzione Tv”. A dirlo è Niccolò Mornati, summer sports director Infront Italy, soffermandosi sulla copertura televisiva del Tour of the Alps in programma dal 15 al 19 aprile sulle strade di Trentino, Alto Adige e Tirolo. La gara godrà di 2 ore di diretta tv su RaiSport ed Eurosport, che porterà il segnale nell’intero continente europeo, nell’area Asia-Pacifico, nel Centro e Sudamerica. “Negli ultimi mesi ci siamo infatti concentrati sulla messa punto di un nuovo piano marketing, con l’obiettivo di valorizzare alcune specificità, come ad esempio l’ultimo chilometro, dove abbiamo dato un forte impatto di visibilità tv e un’importante associazione di immagine o come un nuovo format di maglia speciale – aggiunge -. Sul fronte dei diritti media, oltre alla rinnovata partnership con Rai sul territorio italiano, potremo contare su un’esposizione globale in 100 Paesi, tra cui Usa, Australia, tutti i territori europei e del Sud America, con un incremento del 50 per cento rispetto alla scorsa edizione. Numeri che raccontano una crescita di posizionamento della manifestazione, sia a livello italiano, sia a livello internazionale”.

Tante le novità nella copertura tv. In Europa, per la prima volta, infatti, il Tour of the Alps sarà proposto in diretta dall’emittente di stato austriaca, OFR. La gara sarà seguita anche sulle frequenze della emittente basca EITB, mentre, come negli ultimi anni, l’Equipet trasmetterà l’evento in Francia, Principato di Monaco e Andorra. La diretta del Tour of the Alps in Stati Uniti, Canada e Australia sarà assicurata dalle frequenze di FloSports, mentre DirecTV farò lo stesso in Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela, con RTVC attivo in Colombia. EBU News proporrà le immagini del Tour of the Alps nei notiziari in tutta Europa.