LIVE – Italia-Estonia, girone Mondiali doppio misto curling 2024: segui la DIRETTA

Italia-Estonia, partita valevole per la quindicesima sessione del Gruppo A degli Mondiali 2024 di doppio misto di curling, in corso di svolgimento ad Oestersund, in Svezia. La coppia azzurra, dopo aver sfidato in mattinata la Norvegia, scende nuovamente sul ghiaccio per affrontare la sua penultima sfida del girone. Stefania Constantini e Francesco De Zanna devono vedersela ora con la compagine estone, che al mattino ha incontrato invece la Germania.

Marie Kaldvee e Harri Lill, che nelle prime quattro giornate sono rimasti a secco di vittorie, vanno a caccia di una grande prestazione per provare a risalire la classifica e chiudere con il sorriso l’avventura iridata. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 10.00 di mercoledì 24 aprile alla Oestersund Arena di Oestersund, in Svezia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia-Estonia del girone dei Mondiali 2024 di doppio misto di curling aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

ITALIA – ESTONIA