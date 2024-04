Ginnastica artistica Europei Rimini 2024, Tecchi: “Prova generale in vista di Parigi 2024”

Gherardo Tecchi, presidente della Federazione Ginnastica d’Italia, ha fatto gli onori di casa agli Europei di artistica a Rimini, salutando tutte le delegazioni straniere e ringraziando chi ha reso possibile l’evento: “I Campionati Europei saranno una delle manifestazioni dell’anno, in Italia, ma anche in Europa e non solo. Nell’anno olimpico, questa rassegna diventa una sorta di prova generale in vista di Parigi 2024“.

“La Federazione Italiana, la più antica del nostro Paese, dopo aver organizzato le cinque manifestazioni totali in tre anni, diventa una delle realtà più solide e affidabili dell’European Gymnastics. I migliori interpreti dei grandi attrezzi arriveranno per raccontarci la ginnastica moderna all’inizio di un nuovo millennio – ha proseguito – L’Italia è oramai una casa aperta alla ginnastica planetaria, come questa struttura che, più che un’Arena o un classico Palazzetto dello sport, somiglia ad una grande palestra, accessibile, accogliente e grande come l’Europa, inclusiva come il mondo“. Infine, Tecchi ha fatto tutti i ringraziamenti di rito dal presidente Farid Gayibov ai comitati tecnici MAG e WAG, passando per il comitato organizzatore locale, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli sponsor e i protagonisti dell’evento.