LIVE – Italia-Danimarca, girone Mondiali doppio misto curling 2024: segui la DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Danimarca, partita valevole per l’undicesima sessione del Gruppo A degli Mondiali 2024 di doppio misto di curling, in corso di svolgimento ad Oestersund, in Svezia. Stefania Constantini e Francesco De Zanna, secondi in classifica con una sola sconfitta fin qui, scendono nuovamente sul ghiaccio per conquistare il quinto successo e avvicinarsi così al passaggio del turno. La coppia azzurra deve vedersela ora con la compagine danese, reduce da due vittorie e tre sconfitte.

Jasmin Lander e Henrik Holtermann vogliono dunque mettere in difficoltà la squadra tricolore per rilanciarsi in classifica e tenere vivo il sogno, ma serve una grande prestazione. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.00 di martedì 23 aprile alla Oestersund Arena di Oestersund, in Svezia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia-Danimarca del girone dei Mondiali 2024 di doppio misto di curling aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

MONDIALI DOPPIO MISTO 2024: PROGRAMMA COMPLETO E TV

IL CALENDARIO DELL’ITALIA: PROGRAMMA, ORARI E TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

ITALIA – DANIMARCA (inizia alle 14.00)