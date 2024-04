Qualificazioni Masters 1000 Madrid 2024: Zeppieri si arrende al turno decisivo, avanti Bagnis

Finisce 6-4 6-4 il match tra l’argentino Facundo Bagnis e Giulio Zeppieri, incontro valevole per il turno decisivo delle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid 2024. Un ottimo Zeppieri non riesce a qualificarsi al torneo di Madrid a causa di un Bagnis più lucido e in forma che chiude in due set la pratica.

Primo set tutto sommato equilibrato che si gioca per lo più sui servizi dei due tennisti. Il punto cardine è chiaramente il terzo game dove c’è l’unico break del set a favore dell’argentino Bagnis. Zeppieri non molla ma non può fare altro che mantenere i suoi servizi e lottare su quelli dell’avversario fino all’ultimo punto, sfiorando la riapertura del set sul parziale di 5-4 per Bagnis. L’argentino chiude il primo set con un 6-4 tutto sommato meritato.

Il secondo set inizia come era finito il primo: totale equilibrio nei servizi dei due tennisti nei primi quattro game. Al quinto game cambia qualcosa, con Zeppieri che inizia a concedere di più e deve rimontare per mantenere il servizio e vincere il game. Due game più tardi arriva il break decisivo del match: Bagnis alza l’asticella e mette in difficoltà il laziale, l’argentino vince il game e si porta sul 4-3. Da quel momento in poi Zeppieri sembra arrendevole ma comunque cerca di allungare più che può la partita. Bagnis chiude il secondo set con un 6-4 al terzo match point.