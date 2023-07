Giochi Europei Cracovia 2023, Beach Soccer: Italia argento, Svizzera oro

di Mattia Zucchiatti 38

Medaglia d’argento per gli azzurri del beach soccer ai Giochi Europei di Cracovia. Gli uomini del ct Emiliano Del Duca alla Tarnow Beach Arena si sono arresi alla Svizzera con il punteggio di 5-2. Un verdetto amaro in una partita che aveva visto gli azzurri portarsi in vantaggio con un calcio di rigore di Zurlo. Poi la risposta degli elvetici e il vantaggio con la conclusione del portiere Mounoud e la punizione di Stankovic. Nel terzo periodo altri due gol svizzeri: la firma di testa è prima di Steinemann e poi ancora di Mounoud. Nei minuti finali ancora Steinemann protagonista con la punizione del 5-1 prima della rete siglata da Bertacca.