LIVE – Ginnastica artistica, Serie A1 Firenze 2023 (DIRETTA)

La diretta testuale della prima tappa della Serie A 2023 di ginnastica artistica a Firenze. Al via la nuova stagione al Mandela Forum, dove si prospetta subito grande spettacolo. Tanta attesa per le Fate (Giorgia Villa, Martina Maggio, Alice D’Amato, Asia D’Amato, Elisa Iorio), pronte a regalare subito emozioni tre mesi dopo i Mondiali. Appuntamento a partire dalle ore 14.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

14:45 – Iniziata la gara!

14:42 – Per quanto riguarda gli uomini: EUR Roma al corpo libero, Roma 70 al cavallo con maniglie, Ginnastica Pro Carate agli anelli, Artistica Brescia al volteggio, Juventus Nova Melzo alle parallele e Ginnastica Salerno alla sbarra.

14:37 – Nella prima suddivisione femminile saranno impegnate Ionica Gym al volteggio, Renato Serra alle parallele, Ginnastica Heaven alla trave e C.L. Gymnastic Team Padova al corpo libero.

14:32 – Particolare attenzione verso Asia D’Amato, che torna in pedana a quasi sei mesi dal brutto infortunio subito durante gli Europei di Monaco.

14:30 – Grande attesa, ovviamente, per le Fate, in gara con la Brixia Brescia.

14:25 – Buon pomeriggio, amici di Sportface. Si apre la nuova stagione della ginnastica artistica, con la prima tappa della Serie A1 in quel di Firenze.