Ginnastica artistica, Serie A Firenze 2023: Brixia e Pro Patria Bustese difendono il titolo

E’ tutto pronto al Mandela Forum di Firenze per l’inizio della nuova stagione della ginnastica artistica con la prima tappa della Serie A 2023. La regular season prevede la disputa di tre gare che definiranno le sei formazioni qualificate alla Final Six, dove verranno assegnati gli Scudetti. A difendere il titolo i campioni della Pro Patria Bustese in campo maschile e la Brixia in campo femminile.

Le Fate tornano in pedana tre mesi dopo i Mondiali di Liverpool, chiusi al quinto posto a causa di tante imprecisioni e cadute. Asia D’Amato, Alice D’Amato, Giorgia Villa, Martina Maggio, Elisa Iorio, Angela Andreoli iniziano dalla Toscana il loro percorso verso le competizioni internazionali andando anche a caccia del 21esimo Scudetto. In lotta per il podio sono in molte, tra cui l’Artistica 81 Trieste, il Giglio Montevarchi, la Ginnastica Civitavecchia e il Centro Sport Bollate, ma non è da sottovalutare la Juventus Nova Melzo. Tra le altre squadre in gara, a caccia di importanti e storici risultati, troviamo la Ionica Gym di Catania, l’Unione Sportiva Renato Serra di Cesena, la Biancoverde di Imola, la Ginnastica Romana, il Corpo Libero Gym Team di Padova e la Ginnastica Heaven di Roma.

I Moschettieri hanno invece scritto la storia nella rassegna iridata in Inghilterra con uno splendido quarto posto. Nicola Bartolini e Ludovico Edalli guideranno Busto Arsizio nella grande lotta con la Virtus Pasqualetti Macerata e la Gymnastic Romagna Team. La Ginnastica EUR Roma avrà a disposizione, in prestito, il campione azzurro Marco Lodadio. Prestiti di lusso anche per la Palestra Ginnastica Ferrara e l’Artistica Brescia con gli ucraini Illia Kovtun e Petro Pakhniuk. A trascinare la Ginnastica Pro Carate ci sarà Yumin Abbadini, mentre Carlo Macchini scenderà in pedana con Corpo Libero Gymnastics Team. Infine, ritroviamo Lorenzo Casali, Lay Giannini e Tommaso Brugnami con Giovanile Ancona.