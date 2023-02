Ginnastica artistica, Serie A1 2023: Brixia vince la tappa femminile, sorpresa Ginnastica Pro Carate al maschile

Al Mandela Forum di Firenze ha preso il via la Serie A1 di ginnastica artistica, sia al maschile che al femminile. Una prima tappa importante per la Pro Patria Bustese e la Brixia Brescia che difendono i titoli conquistati lo scorso anno, ma soprattutto per i nostri atleti che iniziano una stagione che li porterà agli Europei in programma questa primavera e ai Mondiali in autunno che qualificheranno per le prossime Olimpiadi di Parigi 2024.

IL CALENDARIO COMPLETO

LE ITALIANE E GLI ITALIANI IN GARA

Nella gara femminile c’era ovviamente attesa per l’esordio stagionale delle Fate, che hanno dovuto fare a meno di Giorgia Villa. Ma c’è lo splendido ritorno di Asia D’Amato dopo il brutto infortunio patito lo scorso agosto agli Europei di Monaco. La 20enne ligure – che non ha svolto tutti gli esercizi – come prevedibile non è stata impeccabile, ma l’aspetto fondamentale quest’oggi era il ritorno in pedana in seguito ad un lungo stop. La sorella Alice si è resa protagonista del miglior esercizio di giornata, con un 14,950 alle parallele, ma bella è stata anche la prestazione odierna di Martina Maggio. La vittoria come da pronostico è andate alle campionesse in carica della Brixia Brescia con un totale di 164,150 con il quale hanno preceduto la Ginnastica Civitavecchia (155,800) e la Ginnastica Heaven (151,350).

CLASSIFICA FEMMINILE

1 A.S.D.G. BRIXIA 164,150

2 GINN. CIVITAVECCHIA 155,800

3 GINNASTICA HEAVEN 151,350

4 GINNICA GIGLIO 149,150

5 SPORT BOLLATE 147,450

6 JUVENTUS NOVA MELZO 147,250

7 A.G. BIANCOVERDE 146,900

8 C.L. GYMNASTICS TEAM 146,450

9 IONICA GYM 144,550

10 RENATO SERRA GINN. 144,050

11 GINNASTICA ROMANA 143,300

12 ARTISTICA 81 TRIESTE 143,050

Nella gara maschile vince la Ginnastica Pro Carate, che grazie alle prestazioni di Riccardo Villa e Yumin Abbadini fa segnare un punteggio di 240,400 che gli permette di superare di pochissimo la Virtus Pasqualetti a 239,500. Terzo gradino del podio per la Giovanile Ancona con 237,950. Spicca il buon rientro del due volte argento mondiale Marco Lodadio, che è riuscito a far meglio di Salvatore Maresca agli anelli. Bene anche Niccolò Vannucchi del Romagna Team, dietro solo ad un grande Lorenzo Casali al corpo libero.

CLASSIFICA MASCHILE

1 GINN. PRO CARATE 240,400

2 VIRTUS PASQUALETTI 239,500

3 GIOVANILE ANCONA 237,950

4 PAL. GINN. FERRARA 237,000

5 G. ROMAGNA TEAM 234,350

6 ARTISTICA BRESCIA 232,500

7 A.G.S. DIL. EUR 232,200

8 JUVENTUS NOVA MELZO 231,750

9 PRO PATRIA BUSTESE 229,700

10 GINNASTICA SALERNO 228,100

11 C.L. GYMNASTICS TEAM 227,000

12 ROMA 70 GINNASTICA 210,850