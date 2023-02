LIVE – Vicenza-Renate, Serie C 2022/2023: girone C (DIRETTA)

Tutto pronto per la ventisettsima giornata del girone A di Serie C e in campo scenderanno anche Vicenza e Renate. Padroni di casa che sono sesti in classifica, e vogliono provare a raggiungere posizioni più alte, arrivando però da 4 sconfitte nelle ultime 5. Appena sotto ci sono gli ospiti, con soli due punti in meno, e che non vinconco da 5 gare. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme dal 1′ di gioco in programma alle 17:30 di sabato 11 febbraio.

