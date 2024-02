Bologna-Lecce, D’Aversa: “Vogliamo fare risultato. Venuti è pronto”

“C’è la volontà di fare la prestazione come sempre, con la speranza di aggiungere determinazione. Da parte nostra ci deve essere la volontà di fare risultato fuori casa. Dobbiamo concretizzare quanto di buono costruiamo. Ma si può sempre migliorare”. Lo ha detto il tecnico del Lecce, Roberto D’Aversa in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna al Dall’Ara. Non ci sarà Gendrey per squalifica: “Baschirotto o Venuti? Le soluzioni sono quelle. Venuti avrebbe meritato un po’ di spazio: inizialmente ha pagato un infortunio, poi il campionato importante di Gendrey. Non ci sono comunque perplessità: Lorenzo gode della mia massima fiducia ed è pronto”. Sul momento di crescita di Almqvist e Banda: “Tra infortuni e Coppa d’Africa sono mancati e sono state assenze importanti. Da parte nostre ci deve essere la volontà di dare soddisfazioni ai tifosi che ci seguono fuori casa, facendo sacrifici economici”.