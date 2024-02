Atp Rotterdam 2024, Zeppieri parte bene nelle qualificazioni: sconfitto in due set Bautista Agut

Una gran bella vittoria per Giulio Zeppieri, che inizia nel migliore dei modi il suo cammino nelle qualificazioni del ricco ATP 500 di Rotterdam. Il tennista di Latina, che prosegue il suo impegno sul circuito maggiore dopo Montpellier e Marsiglia, si è imposto all’esordio su un veterano ex top-15 come Roberto Bautista Agut con il punteggio di 6-3 6-4 in 1h e 41′ di gioco. Tanta solidità per l’azzurro nei momenti importanti, con 8 palle break annullate sulle 9 concesse all’esperto avversario. Ora l’obiettivo per Giulio è raggiungere Sinner, Musetti e Sonego nel main draw. Per riuscirci, dovrà battere domani l’insidioso belga Zizou Bergs, che questa mattina ha sorpreso l’austriaco Rodionov in due set.