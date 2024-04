LIVE – Formula 1, GP Giappone: prove libere 2 (DIRETTA)

La Formula 1 sbarca in Giappone per una nuova tappa del mondiale 2024. L’evento nipponico sarà, ancora una volta, ospitato dal circuito di Suzuka, dove il Gran Premio va in scena dal 1987. C’è grande attesa tra le file del pubblico locale per Yuki Tsunoda, qui eroe di casa e da sempre supportato con calore. La terra del sol levante è anche casa della Honda, con Red Bull pronta ad omaggiare la propria powertrain. E’ proprio il team di Milton Keynes che questo weekend è chiamato alla riscossa, dopo il ritiro di Max Verstappen durante la gara in Australia. La pressione non manca nemmeno a Maranello, dove si sente il dovere di proseguire il trend positivo dell’ultimo appuntamento, culminato con una doppietta Rossa guidata da Carlos Sainz. Si scende in pista il venerdì 5 aprile per le prime due sessioni di prove libere, con la seconda che avrà inizio alle 08:00 italiane. Di seguito, ecco la diretta testuale di Sportface.it, che vi accompagnerà lungo quest’ora in pista, aggiornandovi minuto per minuto

COME VEDERLE IN DIRETTA