F1 GP Giappone 2024, risultati e classifica prove libere 2: pioggia protagonista, si gira poco a Suzuka

Pioggia e freddo: questo è ciò che ci ha regalato la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone. Intensità della pioggia bassa, ma sufficiente a far sì che i team decidessero di preservare le gomme sostanzialmente per tutta l’ora di queste FP3. Poco o nulla si è visto in pista, con le due Racing Bulls che hanno completato più giri di tutti: 9 per Ricciardo, 8 per Tsunoda. Sul finire della sessione, sulla pista un po’ meno umida, in pista anche le due Ferrari e Lewis Hamilton per fare qualche prova di partenza. Leclerc riesce anche a firmare un unico giro cronometrato che gli vale la terza posizione. Diventano così ancora più fondamentali le FP3 di sabato.

RISULTATI FP1 GP GIAPPONE

CLASSIFICA FP2 GP GIAPPONE

1. Piastri O. McLaren 1:34.725

2. Hamilton L. Mercedes +0.501

3. Leclerc C. Ferrari +4.035

4. Tsunoda Y. RB +6.221

5. Ricciardo D. RB +7.188

6. Norris L. McLaren +10.252

7. Sainz C. Jr. Ferrari +17.854

8. Hulkenberg N. Haas no time

9. Bottas V. Kick Sauber no time

10. Ocon E. Alpine no time

11. Zhou G. Kick Sauber no time

12. Albon A. Williams no time

13. Magnussen K. Haas no time

14. Verstappen M. Red Bull no time

15. Perez S. Red Bull no time

16. Russell G. Mercedes no time

17. Stroll L. Aston Martin no time

18. Alonso F. Aston Martin no time

19. Gasly P. Alpine no time

20. Sargeant L. Williams no time