NBA 2023/2024: Jokic non basta ai Nuggets, ko contro i Clippers. Golden State domina a Houston

Una nottata NBA che ci fornisce alcuni verdetti ufficiosi in vista della post-season. I Golden State Warriors dominano a Houston, superando i Rockets 100-133 e di fatto mettono la parola fine alla clamorosa rimonta effettuata nelle ultime settimane da Jalen Green e compagni, fino a pochi giorni fa in piena lotta per un posto ai play-in. Curry e Thompson tornano entrambi ‘Splash Brothers’ per una notte e con 29 punti a testa firmano il successo Warriors. E se le 10 squadre dell’Ovest sembrano definite, le posizioni sono ancora tutte da decidere. I Sacramento Kings nonostante i 29 punti di DeAaron Fox cadono 120-109 a New York contro i Knicks e ora hanno solo mezza partita di vantaggio in classifica sui Lakers. 35 punti e 11 assist per Brunson, 31 con 9 rimbalzi e 8 assist per l’altro ex Villanova, Josh Hart.

RISULTATI E CLASSIFICHE

I Philadelphia 76ers oltre a Joel Embiid si godono anche il rientro di Tyrese Maxey, che sfiora la tripla doppia da 37+9+11 nel successo esterno a Miami per 105-109. Dallas sconfigge 109-95 gli Atlanta Hawks con 26 di Irving e 25 di Doncic, mentre i Los Angeles Clippers con 28 di Paul George e ancora senza Kawhi Leonard battono 102-100 i Denver Nuggets. 36 punti, 17 rimbalzi e 10 assist per Jokic, ma non bastano: ora i campioni in carica hanno mezza partita da recuperare nei confronti dei Timberwolves che sono primi a Ovest.