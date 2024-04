Wta Bogotà 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 5 aprile con Errani

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Bogotà 2024 della giornata di venerdì 5 aprile. Sara Errani è ai quarti e aprirà la giornata nella capitale colombiana, sfidando la romena Bara a partire dalle 19:00 italiane. In caso di vittoria, per l’azzurra ci sarebbe la prima semifinale in un torneo WTA a distanza di quasi sette anni dall’ultima volta. Di seguito il programma completo.

CANCHA CENTRAL

Ore 19:00 – Bara vs Errani

a seguire – (4) Bucsa vs (8) Rakhimova

a seguire – (1) Bouzkova vs (7) Siegemund

a seguire – (6) Osorio vs (2) Maria