LIVE – Fluminense-Al Ahly 0-0, Mondiale per club 2023 (DIRETTA)

La diretta testuale del match fra Fluminense ed Al Ahly, prima semifinale del Mondiale per club 2024, che decreterà l’eventuale avversaria del Manchester City (o dell’Urawa Red Diamonds) nella finale della competizione. La partita avrà quindi una grandissima posta in palio in quella che sarà l’ultima volta per questa tipologia di torneo, visto che poi dal 2025 sarà tempo di rivoluzione anche per il Mondiale per club. Il match andrà in scena alle ore 19.00 di lunedì 18 dicembre 2023. Sportface.it, invece, sarà con voi per aggiornarvi minuto per minuto sulla partita, offrendovi la diretta testuale del match.

FLUMINENSE-AL AHLY 0-0

INTERVALLO – Marciniak manda le squadre negli spogliatoi. I primi 45′ si chiudono senza reti.

45′ – Concessi due minuti di recupero.

43′ – Due minuti più eventuale recupero al termine di questa prima frazione. Non si sblocca il punteggio.

40′ – El Shahat si conferma il più ispirato. Continua a mancargli però il tiro visto che fa tutto bene ma poi trova la difesa avversaria a murarlo.

36′ – Al Ahly a un passo dal vantaggio, sempre in contropiede! La conclusione di El Shahat viene sporcata da un difensore e s’impenna. Kahraba può quindi colpire di testa da due passi, ma non riesce a dare potenza e trova la manona di Fabio, che salva i brasiliani.

35′ – Inerzia momentaneamente dalla parte del Fluminense, che attacca con maggiore insistenza. L’Al Ahly si difende però con ordine.

31′ – Siamo entrati nell’ultimo quarto d’ora di gioco di questo primo tempo, non particolarmente entusiasmante nonostante i due legni colpiti.

27′ – Ripartenza fulminante dell’Al Ahly. El Shahat porta palla per 50 metri e poi calcia in porta. Bravo Andre a deviare in corner.

24′ – Palo Fluminense! Ancora Arias, stavolta di prima intenzione sul calcio d’angolo battuto da Ganso. Non fortunati i campioni della Libertadores.

19′ – Brivido per il Fluminense. Sugli sviluppi di un corner, la palla viene spizzata sul secondo palo dove Samuel Xavier anticipa in maniera decisiva Kahraba, salvando i brasiliani.

17′ – El Shahat nota il portiere fuori dai pali e ci prova da lontanissimo. Conclusione coraggiosa ma anche imprecisa.

15′ – In archivio il primo quarto d’ora di gioco. Ritmi alti, ma punteggio ancora bloccato sullo 0-0.

11′ – L’Al Ahly risponde con Ashour. Il suo tentativo non impensierisce tuttavia il portiere brasiliano.

9′ – Palo Fluminense! Cross di Keno e destro potente di Arias, che colpisce però la parte esterna del palo.

6′ – Tau ci prova dal limite: conclusione deviata in corner. Buon avvio dell’Al Ahly.

4′ – Subito una punizione interessante per gli egiziani dopo un fallo di Felipe Melo. Lo schema però non funziona e la difesa del Fluminense allontana.

1′ – Si parte, buon divertimento!

18.58 – Sarà il polacco Marciniak il direttore di gara del match.

18.55 – Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Boato del pubblico di Gedda.

18.45 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale del match Fluminense-Al Ahly, semifinale del Mondiale per club 2024. Tra poco il calcio d’inizio!