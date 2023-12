Regolamento Fluminense-Al Ahly: cosa succede in caso di pareggio nella semifinale del Mondiale per club 2023?

Fluminense contro Al Ahly. Questa una delle semifinali della Coppa del Mondo per club FIFA 2023. La partita è in programma alle 19:00 di lunedì 18 novembre e le due squadre cercano il posto per la sfida alla vincente di Manchester City-Urawa Reds. Ma cosa succede in caso di pareggio? Il regolamento parla chiaro: “Se la partita risulta in parità al termine del tempo di gioco regolamentare, verranno giocati i tempi supplementari. I tempi supplementari consisteranno in due tempi da 15 minuti ciascuno, con un intervallo di cinque minuti al termine del tempo di gioco regolamentare, ma non tra i due tempi supplementari. I giocatori rimarranno in campo durante entrambi questi intervalli”. E se la parità resiste si procederà con i calci di rigore secondo le regole Fifa. Insomma, nessuna sorpresa.