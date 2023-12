Highlights e gol Fluminense-Al Ahly 2-0: semifinale Mondiale per club 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 18

Il video dei gol e degli highlights di Fluminense-Al Ahly, match valevole per la semifinale del Mondiale per club 2023 in corso di svolgimento in Arabia Saudita. Le reti di Arias e Kennedy mandano al tappeto gli egiziani e spediscono in finale la squadra di Diniz, poco brillante per 65 minuti ma brava a sbloccarla e poi a incrementare il proprio vantaggio. Sarà dunque il Fluminense l’avversaria del Manchester City (o, in caso di miracolo sportivo, dell’Urawa Red Diamonds) nel match che assegnerà il titolo.

LA CRONACA DEL MATCH

GOL 1-0

GOL 2-0