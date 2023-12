Fluminense-Al Ahly oggi in tv: data, orario e diretta streaming

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming del match fra Fluminense ed Al-Ahly, primo atto del Mondiale del Club del 2024. E’ la prima semifinale del Mondiale per il club che poi decreterà chi potrebbe sfidare il Manchester City nella finale della competizione per club. La partita sarà quindi con una grandissima posta in palio nell’ultima volta per questa tipologia di torneo, visto che poi dal 2025 sarà tempo di rivoluzione anche per il Mondiale per club. Il match andrà in scena alle ore 19.00 di lunedì 18 dicembre 2023 con la diretta streaming che sarà concessa dal profilo Youtube di Cronache di Spogliatoio. Sportface.it sarà insieme a voi per raccontarvi la diretta testuale del match.

