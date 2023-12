Discesa maschile Val Gardena 2023, risultati e classifica: Bennett vince a sorpresa, bene gli azzurri

La sorpresa con pettorale alto, quella di Bryce Bennett che si aggiudica la prima discesa di Val Gardena 2023, recupero di quella cancellata a Cervinia: va così in archivio la terza gara stagionale su nove (ben sei cancellazioni in questo avvio) della Coppa del Mondo maschile 2023/2024 di sci alpino. Grandissima sorpresa con il pettorale 34, quello dello statunitense Bennett che beffa Aleksander Kilde e si prende un successo inaspettato battendo per appena due centesimi il norvegese e per cinque centresimi lo svizzero Marco Odermatt.

Bene sia Dominik Paris che Mattia Casse, in orbita top-10, così come l’immortale Dominik Innerhofer. Casse per metà discesa fa sognare addirittura per la vittoria, poi qualche errorino nella seconda parte della sua prova e così arriva una dodicesima posizione al pari del 39enne espertissimo vicecampione olimpico, che con pettorale più alto brilla e i due chiudono a parimerito proprio alle spalle di Paris che è invece undicesimo e trova buone sensazioni per la sua stagione. Sabato nuova discesa su questa pista, quella originariamente in calendario, e ci sarà l’opportunità per molti di prendersi la rivincita.

Così Mattia Casse: “Una prova regolare, tutti attaccati. Volevo una rivincita, ne è arrivata mezza perché qualcosa di meglio si poteva fare, ma se guardo il bicchiere mezzo pieno se rimango nei top-10 qualcosa di buono c’è”. Gli fa eco Dominik Paris: “Veramente soddisfatto, c’è da lavorare, ma ora so che sono vicino e con un po’ di lavoro posso stare anche davanti. E’ una prima gara che dà fiducia, davvero positiva nel complesso”. Sorride Innerhofer: “Sono veramente sorpreso, non me l’aspettavo, ero senza obiettivi al cancelletto, ho pensato che mi sono allenato così tanto per questo momento e bisognava provare a fare il meglio”.

CLASSIFICA FINALE

Bryce Bennett (USA) 1.23.80 Aleksander Aamodt Kilde (NOR) +0.03 Marco Odermatt (SUI) +0.05 Nils Allegre (FRA) +0.13 James Crawford (CAN) +0.32 Stefan Babinsky (AUT) +0.36 Matthieu Bailet (GER) +0.41 Marco Kohler (SUI) +0.42 Romed Baumann (GER) +0.43 Cameron Alexander (CAN) +0.47 Dominik Paris (ITA) +0.51 Mattia Casse (ITA) +0.53 Christof Innerhofer (ITA) +0.53

15. Florian Schieder (ITA) +0.59

19. Guglielmo Bosca (ITA) +0.69

37. Benjamin Alliod (ITA) +1.08

42. Pietro Zazzi (ITA) +1.28

51. Nicolò Molteni (ITA) +1.55