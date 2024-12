Tutto pronto per la discesa libera di Beaver Creek, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino. Dopo i primi tre appuntamenti in Europa (Soelden, Levi e Gurgl), il massimo circuito internazionale maschile si sposta in Nordamerica per la prima gara di discesa. Sulle nevi statunitensi vuole riscattarsi il detentore della Sfera di Cristallo, lo svizzero Marco Odermatt, uscito a sorpresa nel gigante di Soelden. In chiave Italia fari puntati soprattutto su Dominik Paris e Mattia Casse, ma tutti gli azzurri sono pronti a dare il massimo per inserirsi nella lotta per le posizioni che contano. Chi salirà sul podio? Non resta che seguire la gara: appuntamento alle ore 19.00 italiane (le 11.00 locali) di venerdì 6 dicembre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la gara del massimo circuito mondiale di sci alpino maschile.

STREAMING E TV – La discesa libera maschile di Beaver Creek 2024 sarà visibile in diretta tv su Eurosport 1, disponibile anche su Sky e Dazn, oltre che in streaming sulla piattaforma Discovery+, su SkyGo e NOW. Inoltre, la gara sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming gratuito (previa registrazione) su Raiplay. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale minuto per minuto, la cronaca al termine, tutti i risultati e la classifica generale aggiornata.