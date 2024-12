Tutto facile per la Rana Verona nell’anticipo dell’undicesimo turno della Superlega 2024/2025 di volley maschile. Tra le mura amiche del PalaOlimpia, la formazione scaligera ha infatti superato con un perentorio 3-0 (25-20, 25-22, 25-15) la Gioielli Prisma Taranto, al termine di una partita sempre sotto controllo. Il migliore per i padroni di casa è Noumory Keita, che guida i suoi con 17 punti, mentre ai pugliesi non bastano i 15 punti di Filippo Lanza e i 14 di Brodie Hofer. Questo successo permette a Verona di scavalcare momentaneamente la Gas Sales Piacenza e di portarsi al quarto posto della classifica, alle spalle solo di Perugia, Trento e Lube Civitanova; rimane nella parte bassa della classifica invece Taranto, attualmente in decima piazza.

